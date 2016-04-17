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الصالة الرئاسية بمطار تستعد لوصول الرئيس الفرنسي

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الصالة الرئاسية بمطار تستعد لوصول الرئيس الفرنسي الصالة الرئاسية بمطار تستعد لوصول الرئيس الفرنسي

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، استعدادا لوصول  الرئيس الفرنسى ” فرانسوا هولاند” الذي من المقرر ان يصل فى زيارة لمصر تستغرق 3 ايام ، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح  لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

انتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهوري لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات،وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار .

وكانت سلطات المطار قد اغلقت ساحات انتظار السيارات المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية ، ومنع دخول أى سيارة لحين انتهاء زيارة الرئيس الفرنسى .

 كما تم تزيين الطرق المؤدية للمطار، التى يسير فيها الرئيس الفرنسى فور وصوله القاهرة بأعلام  وفرنسا ،  كما قامت قوات الأمن باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمينوصول الرئيس الفرنسى.

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