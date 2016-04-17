بالصور.. هولاند ينهى زيارته إلى لبنان فى مخيم للاجئين السوريين

>ينهى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند الأحد زيارته إلى لبنان، محطته الأولى فى رحلة شرق أوسطية، فى مخيم للاجئين السوريين فى منطقة البقاع، وذلك غداة تعهده بتقديم مساعدة إنسانية بقيمة مئة مليون يورو.

ويتوجه هولاند ظهر الأحد فى طوافة إلى مخيم الدلهمية العشوائى فى شرق لبنان الذى تقيم فيه مئات العائلات السورية وحيث سيلتقى عائلتين مرشحتين للجوء إلى فرنسا.

ويزور هولاند مخيم اللاجئين فى البقاع قبل اجتماع مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمات غير حكومية فرنسية.

ويسعى هولاند إلى إظهار عزم بلاده زيادة دعمها لقضية اللاجئين، وهى التى تستضيف حاليا أكثر من عشرة آلاف لاجئ سوري.



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