وقفة احتجاجية داخل مؤسسة الأهرام للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة

​نظم العاملين بمؤسسة الأهرام صباح اليوم الأحد وقفة أحتجاجية أمام مقر الجريدة، أعتراضًا على سياسة رئيس مجلس الإدارة ، أحمد السيد النجار التي اعتبروها تهدف لاسقاط مؤسسة الأهرام العريقة.

وقال عبد الرؤوف خليفة نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة المؤسسة إن الوقفة الاحتجاجية هدفها توصيل رسالة إلى صانع القرار فى الدولة برفض جموع العاملين فى مؤسسة الأهرام ممارسات الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح خليفة، خلال الوقفة التي نظمها العاملين بالأهرام صباح اليوم بمقر الجريدة بشارع امتداد رمسيس اعتراضًا سياسة رئيس مجلس الإدارة أن أحمد السيد النجار اتخذ العديد من القرارات التى تهدف لاسقاط مؤسسة الأهرام مشيرا إلى ان جميع قطاعات المؤسسة أصبحت تعانى مشاكل مالية كبيرة لافتا ان جميع مشروعات المؤسسة توقفت.

وأشار إلى أن النجار يدير المؤسسة بالحديد والنار ونظام العزبة ويتاخذ جميع القرارات منفردا بعيدا عن مجلس الإدارة.

وأكد خلفية أن الدكتور أحمد السيد النجار اقحم المؤسسة فى مشكلات عديدة أبرزها مع السفير السعودى ترتب عليها مشكلات تتعلق بمطبوعات الأهرام فى السعودية ، واستغلال منبر الصحيفة من خلال مقاله فى توصيل رسالة للرآى العام هدفها أغراق المجتمع في حالة من الفوضي .

هذا وقد أمتنع المشاركين في الوقفة من تنظيم الوقفة خارج مبني الأهرام والتصوير من الصحفيين والقنوات الفضائية خوفًا من بطش رئيس مجلس الإدارة على حد وصفهم .

المراسل : عمر عبدالناصر