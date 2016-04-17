شرطة دبي تطلق خدمة دفع المخالفات عبر "وول ستريت"

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق خدمة تحصيل المخالفات المرورية عبر شركة وول ستريت للصرافة، وذلك تطبيقاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في اعتماد شرطة دبي للشركة كجهة تحصيل للمخالفات، بما يصب في تحقيق استراتيجية شرطة دبي في التسهيل على الناس وإيجاد منافذ جديدة لتقديم الخدمات إليهم وبطريقة ذكية.

وأكد العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها شرطة دبي مع شركة وول ستريت للصرافة العام الماضي في مقر القيادة العامة.

وأضاف أن الخدمة هدفها توفير أفضل الخدمات لأفراد الجمهور وتعزيز التعاون المشترك مع شركة وول ستريت للصرافة لإتاحة مزيد من الخيارات لتسديد المخالفات، مشيراً إلى أن الخدمة تعتبر فرصة سانحة للجمهور والشركات في دفع المخالفات بيسر وسهولة، وبشكل مريح عن طريق أي فرع من فروع وول ستريت للصرافة ووكلائها على الامتداد الجغرافي للدولة.

وأوضح أن خدمة دفع المخالفات المرورية عبر شركة وول ستريت للصرافة تعد امتداداً وانسجاماً مع رؤية قيادة الدولة في التحول الذكي عبر كل الخدمات، وتوفير أسرع وأفضل الخدمات والتسهيلات، كما تأتي لتدعم سلسلة الخدمات الأخرى التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي لتطويرها، لتحقيق الكفاءة الشاملة في جميع الخدمات الموجهة إلى الجمهور.

وبين أن الخدمة توفر لكل المتعاملين خيارات تسديد مخالفاتهم وتسوية مدفوعاتهم بشكل دائم، ما يجعل عملية الدفع في غاية السهولة، ويوفر عليهم الوقت والجهد من خلال فروع وول ستريت للصراف، ومكاتب بريد الإمارات والبنوك (من خلال الفروع وأجهزة الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية)، وشركات الصرافة ومراكز الخدمة.