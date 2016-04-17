التحقيق مع شبكة منافية للأداب تقودها ربة منزل فى مدينة نصر

تباشر نيابة ثان مدينة نصر برئاسة محمد مصطفى التحقيق مع شبكة دعارة تقودها ربة منزل.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب فى القاهرة، تفيد قيام "نصره.أ" ربة منزل مسجلة آداب، بإدارة شقة فى شارع الطيران بدائرة قسم ثان مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام، مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والعقيد عماد العوضى والمقدم طاهر إخلاص بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة و"عفاف.ع"، "شيماء.ح"، "حنان.ف"، وشقيقتها "خيرات.ف"، و"تامر.ص" صاحب شركة توريد.

وتم ضبط مبلغ مالى 15 ألف جنيه، 8 هواتف محمولة، واقى ذكرى، الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة ثان مدينة نصر.

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