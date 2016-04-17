تأجيل طعن أصحاب التاكسي الأبيض للسماح بالترخيص لهم بوحدات المرور

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، حجز عدد من الدعاوى المقامة من أصحاب التاكسي الأبيض للسماح لهم بالترخيص بوحدات المرور لحين ورود نقرير المفوضين.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من هاني إدوارد بسطاوي، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقي التاكسي الأبيض في وحدات المرور دون الرجوع للبنك الذي يسدد له صاحب التاكسي قسط السيارة.

كان بسطاوي أقام دعوى حملت رقم 2931 لسنة 69 ق اختصم فيها وزير الداخلية، وطالب بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشترك بالمشروع القومي لإحلال التاكسي دون اشتراط إخطار البنك بالموافقة على ذلك، وذكرت أن امتناع وزارة الداخلية عن إصدار التراخيص مخالف للقانون.