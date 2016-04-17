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حسام عاشور: البطولات الإفريقية تزداد صعوبة كل سنة

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حسام عاشور: البطولات الإفريقية تزداد صعوبة كل سنة حسام عاشور: البطولات الإفريقية تزداد صعوبة كل سنة

يرى حسام عاشور لاعب الأهلي أن المسابقات الإفريقية تزداد صعوبة في كل موسم نظرا لتطور الفرق والمدربين.

وشدد لاعب وسط الفريق الأحمر على أهمية مواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم الأربعاء والتي ستحدد المتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عاشور للصحفيين:"اللقاء صعب نظرا لتطور الأندية سنة بعد أخرى. لدينا أسبقية جيدة بعد التعادل هناك بهدف لمثله. خبرات لاعبي الأهلي كبيرة في مثل هذه المواعيد".

وأضاف "يانج يمتلك السرعة ودقة التصويب على المرمى، نعرف هذا جيدا وتمكننا من مواجهته في لقاء الذهاب".

وأردف "حضور الجمهور للمباراة مهما للغاية، فنحن افتقدناه في الفترة الماضية. اللاعبون الجدد يحتاجون لوجود الجمهور لكي يكتسبوا الخبرات والثقة في النفس".

وأتم "أتشرف بكوني اللاعب الأكثر مشاركة في مسابقات الأندية في تاريخ إفريقيا لأن هذا حصل بقميص الأهلي".

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