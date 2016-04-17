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نسبة النجاح بالطب البشرى لجامعة قناة السويس 96.5%

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نسبة النجاح بالطب البشرى لجامعة قناة السويس 96.5% نسبة النجاح بالطب البشرى لجامعة قناة السويس 96.5%
أعتمد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 96.5 %.

وحصل 32 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وحصل 50 طالبا وطالبة على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحصل 24 طالب وطالبة على تقدير عام جيد جدا، وحصل 30 طالبا وطالبة على تقدير عام جيد وحصل 3 طلاب على تقدير عام مقبول.

وقال الدكتور أمجد مطر، عميد كلية الطب البشرى أن ترتيب العشرة الأوائل جاء كالتالى آية محمد عبد الباسط الأولى، وأميرة عبد المنعم سليمان الثانية، ونورهان محمد الأمين الثالثة، وحسناء محمود على الرابعة، ومحمود محمد عيد عيسى الخامس، وكرستين عفت توفيق السادسة، وبكينام محمد غانم السابعة، ومحمود حسن عيد الثامنة، ومحمد يوسف على التاسعة، ومحمود عبد الظهير محمود العاشر، وحصل جميعهم على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وعقد حفل التخريج للدفعة اليوم الأحد ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى.


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