ضبط 9 من طرفى مشاجرة بين عائلتين أدت إلى مقتل وإصابة 4 بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد، بمحافظة الشرقية اليوم، القبض على 9 أشخاص، على خلفية المشاجرة التى نشبت بين عائلتين بناحية عمريط، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة أخرين، بأعيرة نارية، للخلاف على دراجة بخارية.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالسلاح الآلى، بين عائلتين بناحية عمريط، بسبب خلاف على دراجة بخارية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل شخص وإصابة 4 بالأعيرة النارية، من الطرفين، ومن جانبه توجهت قوة من مباحث أبو حماد، برئاسة النقيب عمرو داؤود ومعاونه النقيب محمد فايد، للسيطرة على الأوضاع، وتمكنت القوة من ضبط 9 من طرفى المشاجرة وتم السيطرة على الأوضاع ووضع خدمات أمنية بالقرية، تحسبا لتجدد الاشتباكات.

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