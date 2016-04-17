بدء امتحانات التعليم المفتوح بتجارة جامعة قناة السويس.. 23 إبريل

ينتظم 3305 طلاب وطالبات من طلاب التعليم المفتوح بكلية تجارة جامعة قناة السويس، فى أعمال امتحانات دور مايو، والتى تبدأ فى 23 إبريل وحتى 15 مايو المقبل، على أن تبدأ بعدها امتحانات التخلفات من 16 وحتى 20 مايو المقبل.

وقال الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس فى بيان اليوم الأحد، إن الكلية أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات، حيث تم اعتماد جداول الامتحانات والإعلان عنها منذ فترة كما تم الانتهاء من تجهيز قاعات الامتحانات.

وأضاف الدكتور أحمد زكى، أنه بناء على توجيهات من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة تم الإعلان عن الضوابط التى يجب مراعاتها والالتزام بها أثناء سير الامتحانات، والتى تتضمن عدم السماح للطلبة بدخول الامتحانات بعد خمس دقائق من بداية الامتحان، بالإضافة إلى منع استخدام التليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو التدخين بلجان الامتحان، ومن يضبط متلبسا بالغش أو الشروع فيه يلغى امتحانه ويحال إلى مجلس التأديب ويعاقب بالحرمان من جميع مواد الفصل الدراسى.

وأشار الدكتور محمد أبو العلا منسق التعليم المفتوح بكلية تجارة جامعة قناة السويس إلى أن امتحانات دور مايو لهذا العام ينتظم بها 3305 طلاب وطالبات، يمثلون 7 مستويات دراسية فى شعبتى المحاسبة وإدارة الأعمال، حيث يبدأ طلاب المستوى الأول الذين يصل عددهم إلى "234 طالبا" وطلاب المستوى الثانى "797 طالبا" امتحاناتهم السبت 23 إبريل، على أن يبدأ طلاب المستوى الرابع وعددهم "1486 طالبا" امتحاناتهم الأحد 24 إبريل، فى حين يبدأ طلاب المستوى الثالث والذين يصل عددهم "788 طالبا" امتحاناتهم الاثنين 25 إبريل.