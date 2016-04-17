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القوات العراقية تقتل 33 من داعش بكركوك والأنبار

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القوات العراقية تقتل 33 من داعش بكركوك والأنبار القوات العراقية تقتل 33 من داعش بكركوك والأنبار

قتل 33 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى الأحد، فى مناطق متفرقة من محافظتى كركوك والأنبار شمالى وغربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن أكثر من 12 من داعش قتلوا بقصف لطيران القوة الجوية العراقية جنوب غربى كركوك، مشيرة إلى طائرات (سوخوى) أغارت على مواقع الإرهابيين فى قرية (بشير) جنوب غربى كركوك، ودمرت مقرات وآليات داعش وسيارة نقل مفخخة.

وأكد قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوى أن قوات الفرقة العاشرة بالجيش أحبطت محاولة تسلل عناصر (داعش) إلى مقر للقوات العسكرية فى منطقة (الجرايشى) شمالى الرمادى، وقتلت 4 إرهابيين ودمرت دراجة نارية للتنظيم.

كما تمكنت القوات التابعة لقيادة (عمليات بغداد) من قتل 3 إرهابيين، وتدمير سيارتين لـ(داعش) فى مناطق: الكرمة والبو شجل وناظم التقسيم بالأنبار.

ونفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية قتل خلالها 6 إرهابيين، ودمر مدفعا مضادا للطائرات ورشاشا أحاديا فى منطقة البوشجل غربى الفلوجة، كما قتلت قوة من لواء التدخل السريع الثانى 8 إرهابيين فى منطقة الصبيحات شرق الأنبار.
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