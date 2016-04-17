وزير الطيران يفتتح الدورة التدريبية الأولى للدارسين الأفارقة بالملاحة الجوية

افتتح شريف فتحى وزير الطيران المدني فاعليات الدورة التدريبية الأولى التي تنظمها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بعنوان ” الملاحة القائمة على الأداء ” لتدريب37 من الدارسين الأفارقة في الفترة من 17 حتي 28 أبريل الجاري .

رحب وزير الطيران بالمشاركين في الدورة التدريبية ، وأعرب عن الدور الفعال الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، فى مجال دعم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية ، لتحقيق التنمية المستدامة التىتسعى اليها دول القارة .

كما ألقي الوزير الضوء علي تاريخ الملاحة الجوية في مصر منذ بدايتها بالنقوش الهيروغليفية التى وجدت على جدران المعابد الفرعونية بمصر القديمة ، مرورا بمعرفتها بمفهومها المعاصر في عام 1910 ثم تطور أنظمة الملاحة الجوية وصولالنظام ” الملاحة القائمة علي الأداء” وهو ما يعرف بالـ PBN performance based navigation الذي تبنته المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) ووضعته كأولي اولوياتها في الخطة العالمية للملاحة الجوية في اجتماع الجمعية العامةللمنظمة رقم 38 في عام 2013 ، من أجل توفير إجراءات هبوط واقلاع اكثر دقة مع وجود شبكة طرق جوية مباشرة مما له عظيم الأثرعلي تقليل نسبة الانبعاثات الضارة ، و خفض نسبة استهلاك الوقود وتعزيز السلامة الجوية وما يترتب عليذلك من انخفاض اقتصاديات الطيران الي الحد الذي يلقي قبول شركات الطيران حول العالم ، وكذلك ربط البنية التحتية للملاحة الجوية بمنظومة الأقمار الصناعية ذات التكلفة الأقل والدقة العالية وهو ما تحتاجه القارة السمراء .

واستعرض شريف فتحي ماحققته وزارة الطيران المدنى في هذا المجال من خلال الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التي اتخذت خطوات متقدمة في مساعيها لتطبيق نظام PNB ، بتعاونها مع دول الجوار وخلق كوادر مؤهلة لإعادة تخطيطالطرق الجوية ، وإجراءات الهبوط والاقلاع بالمطارات المصرية لتحقيق اعلي معدلات السلامة الجوية داخل المجال الجوي المصري وزيادة معدلات تدفق الحركة الجوية وتقليل أعباء العمل علي المراقبين الجويين .

من جانبه أعرب السفير الدكتور حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية عن شكره لوزير الطيران المدني لرعايته هذا البرنامج التدريبي ، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصريةووزارة الطيران لتنظيم المزيد من الندوات في مجال الطيران والملاحة الجوية ، مؤكدا أنه علي الرغم من هذا التعاون الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال إلا أنه يعد نموذجا مثمر وبناء بين الجانبين مؤكدا أن صناعة النقل الجوي أحد أهم السبلنحو تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين الدول الإفريقية ، ومن ثم يأتي الإهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدرات ومهارات الكوادر الإفريقية في مجال الطيران والملاحة الجوية تعزيزاً للجهود المصرية المبذولة نحو خدمة المصالح الإفريقية في شتى المجالات .

كما أشاد بدور وزارة الطيران في دعم التواصل مع القارة الإفريقية في مجال النقل الجوي ، والذي كان من ثماره اختيار مصر لرئاسة المنظمة الإفريقية للطيران المدني الأفكاك ، واستضافتها للمجلس العالمي للمطارات ACI ، مؤكدا اعتزازه بدورالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكافة كلياتها وتخصصاتها المختلفة في تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة .

واستعرض السفير حازم فهمي دور الوكالة المصرية من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية في توطيد أواصر العلاقة بين مصر والدول الإفريقية في المجالات المختلفة ، سواء من خلال برامج الدورات التدريبية او من خلال برنامج المنحوالمساعدات التي تقدمها الوكالة للدول الإفريقية .

وأشار إلى أن الوكالة حرصت علي إعداد برنامج سياحي وثقافي متميز لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمصر علي هامش الدورة التدريبية للدارسين الأفارقة الذين يمثلون 15دولة افريقية .

حضر الافتتاح السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، وعدد من سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة ، والمهندس اسماعيل أبوالعز رئيس الشركة القابضة للمطارات للملاحة والجوية ، والكابتن آهاب محيي رئيس الشركةالوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة والخبراء والمتخصصين في هذا المجال .