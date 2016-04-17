وزير خارجية اليمن: لا شروط للمفاوضات اليمنية إلا بتطبيق القرار 2216

تستضيف الكويت غدا الاثنين مباحثات السلام اليمنية بين وفد الحكومة برئاسة وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافى فى حين يترأس الوفد الحوثى محمد عبد السلام، وتتم المباحثات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وبدأت الوفود اليمنية من الجانبين فى الوصول إلى الكويت منذ أمس استعدادا لانطلاق الجلسة الافتتاحية للمباحثات غدا بحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد، حيث سيلقى كل من وزير الخارجية الكويتى ونظيره اليمنى عبد الملك المخلاقى ومبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمباحثات.

وجدد وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى- فى تصريحات لصحيفة " السياسة " الكويتية نشرتها صباح اليوم- تأكيده على عدم وجود شروط مسبقة باستثناء تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2216، وأن المفاوضات ستتم وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى، مؤكدا على أهمية دور الكويت بقيادة الأمير الشيخ صباح الأحمد فى إنجاح الحوار.

وفيما أشار المخلافى إلى ارتياح الشعب اليمنى وتفاؤله لثقته فى قدرة الكويت على جعل الأطراف اليمنية تصل إلى حل سلمى على غرار نجاح مبادراتها السابقة فى عامى 1969 و1990، إلا أنه ذكر أنه لم يتم تحديد مدة للمحادثات.

بدوره كشف القائم بالأعمال اليمنى بالكويت الدكتور محمد البرى للصحيفة عن أن المفاوضات ترتكز على نقاط رئيسية هى تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة والمعتقلين واستئناف الحوار.

فى السياق ذاته، قال مصدر لـ”السياسة” أن المفاوضات ستكون مباشرة دون تدخل الكويت فيها، نافية وجود أى طرف ثالث خارجى.

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