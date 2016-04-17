بالصور.. مصرع سائق وإصابة 3آخرين فى انقلاب سيارة بطريق كوبرى الضبعية بالأقصر

لقى سائق مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالخضروات والفاكهة بطريق كوبرى الضبعية غربى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارى رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية مجدداً.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالخضروات والفاكهة بطريق كوبرى الضبعية غربى محافظة الأقصر، والتى أسفرت عن مصرع قائدها فى الحال، وإصابة 3 آخرين كانوا يستقلون السيارة، فتم نقل المصابين الثلاثة لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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