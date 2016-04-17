الليلة..أحمد بدير ضيف أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد

كتبت: أنجي لطفي

يستضيف الإعلامى أحمد موسى فى سهرة فنية اليوم الأحد فى الثامنة مساءً ببرنامج على مسئوليتى على شاشة صدى البلد الفنان الكبير أحمد بدير فى حوار فنى شامل يتطرق الى التعليق على العديد من الأحداث الداخلية والخارجية والتليفزيونية.

كما يتطرق الحوار إلى أحدث أعماله السينمائية والاستعداد لشهر رمضان والحديث عن مسيرته المهنية منذ بدايته، وعلى الرغم من أنه لم يدرس التمثيل فى بدايته، ولكن حبه له جعله يتجه إلى مسارح مراكز الشباب ليعمل كممثل ثم مؤلف ومخرج، ثم عمل ممثلاً في الإذاعة من خلال عدة مسلسلات، لمع في التلفزيون في مسلسلات عديدة منها طائر الليل الحزين والزيني بركات وحلم الليل وزيزينيا، لمع من خلال مسرحية ريا وسكينة مع عبد المنعم مدبولي و شادية وسهير البابلي والعديد من الافلام السينمائية والسهرات التليفزيونية ، وأثرى الفن بالعديد من الافلام و المسلسلات التلفيزيونية و الاذاعية و المسرحيات والتى تذيد في مجملها عن 220 عمل سينمائى وتليفزيون ومسرحى.