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عاصم المنياوي: اتحاد المنتجين يستعد لإطلاق مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة 2016

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عاصم المنياوي: اتحاد المنتجين يستعد لإطلاق مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة 2016 عاصم المنياوي: اتحاد المنتجين يستعد لإطلاق مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة 2016

عاصم المنياوي

كتبت- إنجي لطفي

صرح عاصم المنياوي المستشار الفني للاتحاد العام للمنتجين العرب والمدير التنفيذي لمهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة أنه يعد حاليًا بالمشاركة مع المخرج جميل جميل المغازي الأمين العام لمهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة ورئيس لجنة إعداد لائحة المهرجان، الترتيبات الخاصة بضيوف ونجوم المهرجان من الدول العربية وآليات وأيام وليالي ولائحة مهرجان القاهرة للاغنية العربية المصورة بدورته الرابعة لتقديمها لرئيس المهرجان الفنان هاني شاكر تمهيدا لعرضها علي اللجنة العليا لمونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام.

و أضاف عاصم أن الدكتور ابراهيم ابوذكري رئيس المونديال قد قرر تأجيل تكوين اللجنة العليا للمونديال، والمهرجانات المكونة للمونديال إلى ما بعد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة العامة للإعلام ومنتجي الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية .. واختيار مجلس إدارة هذه الشعبة الوليدة ليكونوا أعضاءًا مؤسسون للجنة العليا لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام ، ومن خلال هذه الشعبة يتم اختيار بقية الكوادر لكل نشاطات المونديال المقرر عقده بدورته الخامسة في الفترة ما بين 26 إلى 28 أكتوبر 2016.

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