عودة الكهرباء لـ3 قرى بوسط سيناء بعد انقطاع 9 أيام

تمكنت فرق الفنيين التابعة لشركة الكهرباء بشمال سيناء من إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة بوسط سيناء، وإعادة التيار الكهربائى لـ3 قرى عانت من انقطاع التيار الكهربائى لمدة 9 أيام متواصلة.

وقال أهالى إنهم عانوا خلال هذه الفترة من تبعات الأعطال التى تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن قرى القسيمة والمنبطح وأم شيحان التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء على أثر هبوب عاصفة أدت إلى سقوط 5 أعمدة من خط التيار الرئيسى المغذى لهذه القرى قادما من محطة كهرباء بغداد.

- لليوم الثالث..انقطاع التيار الكهربائى عن 3 قرى بوسط سيناء بسبب العواصف

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