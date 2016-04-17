أخبار عاجلة

الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عودة الكهرباء لـ3 قرى بوسط سيناء بعد انقطاع 9 أيام

Google+ Print
عودة الكهرباء لـ3 قرى بوسط سيناء بعد انقطاع 9 أيام عودة الكهرباء لـ3 قرى بوسط سيناء بعد انقطاع 9 أيام
تمكنت فرق الفنيين التابعة لشركة الكهرباء بشمال سيناء من إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة بوسط سيناء، وإعادة التيار الكهربائى لـ3 قرى عانت من انقطاع التيار الكهربائى لمدة 9 أيام متواصلة.

وقال أهالى إنهم عانوا خلال هذه الفترة من تبعات الأعطال التى تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى عن قرى القسيمة والمنبطح وأم شيحان التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء على أثر هبوب عاصفة أدت إلى سقوط 5 أعمدة من خط التيار الرئيسى المغذى لهذه القرى قادما من محطة كهرباء بغداد.


>- لليوم الثالث..انقطاع التيار الكهربائى عن 3 قرى بوسط سيناء بسبب العواصف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365