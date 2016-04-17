السادات يدعو لجلسة طارئة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

مراسل ONA

دعا النائب محمد أنور السادات، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل للجنة العامة بحضور ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين لمناقشة وإعداد الترتيبات اللازمة لدراسة الاتفاقيات الموقعة مع المملكة العربية السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف السادات، في بيان صحفي، أنه يجب على مجلس النواب دراسة الموضوع بكل دقة وروية وعلى أعلى مستوى فني يجب تشكيل اللجان لفحص الوثائق التاريخية الموجودة في المكتبات العالمية المتعلقة بالموضوع، وكذلك استدعاء الخبراء اللازمين من جمعيات الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي للوقوف على حقيقة السيادة على الجزر محل الخلاف في لجان استماع مفصلة تعلم النواب ومن بعدهم الشعب بحقيقة الأمر من خلال بث تليفزيوني مباشر.

وحذر السادات من التسرع في الموافقة على الاتفاقيات بدعوى دعم الحكومة في مسارها دون النظر إلى إرادة الشعب وأراء الجماهير التي عبرت عنها في الأيام السابقة برفض قاطع في التفريط في أي حبة من رمال الوطن الذي ارتوى بدماء أبنائه.