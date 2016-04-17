محافظ أسيوط يفتتح 80 مشروعاً بـ 6 مليارات و445 مليون جنيه

يضع المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهيد بقرية بنى عدى، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 18 أبريل من كل عام، بحضور عدداً من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية ويفتتح داراً للمناسبات بساحة النصب التذكارى ويعقد لقاءاً شعبياً بأهالى القرية.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن برنامج احتفال المحافظة يشمل افتتاح 80 مشروعاً من إجمالى 140 مشروعاً على مستوى المحافظة فى مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية 6 مليار و455 مليون جنيها.

ويتضمن برنامج الافتتاحات فى مركز منفلوط افتتاح 4 وحدات صحية بقرى أم القصور والعتامنة وبنى عدى القبلية وبنى سند بتكلفة 12 مليون جنيه، ومدرستين بقريتى بنى رافع والحواتكة بتكلفة 6 مليون و828 ألف جنيه، و37 عمارة بواقع 888 وحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعى "الأولى بالرعاية" بحى الحما بمدينة منفلوط وقرية العتامنة بتكلفة تصل إلى 111 مليون جنيه، وتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى منفلوط المركزى بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وفى مركز أسيوط يتم افتتاح 50 عمارة مرحلة أولى بمدينة 30 يونيو و25 عمارة سكنية إسكان إجتماعى بقرية اسكندرية التحرير بتكلفة تصل إلى 225 مليون جنيه، ومدرستين بقريتى بنى حسين ومنقباد بتكلفة تصل إلى 7 مليون و580 ألف جنيه، ونقطة إطفاء بقرية المطيعة بتكلفة 450 ألف جنيه، وملعب نجيل صناعى بمركز شباب قرية درنكه بتكلفة مليون و150 ألف جنيه ووحدة معالجة حديد ومنجنيز بقرية ريفا بتكلفة 12 مليون جنيه.

وفى حى شرق مدينة أسيوط سيم افتتاح مركز صحى 30 يونيو بالوليدية بتكلفة 5 مليون جنيه، وافتتاح جناح بمدرسة طارق بن زياد بتكلفة 2 مليون و350 ألف جنيه وتفقد أعمال إنشاء مشروعى منزل كوبرى فيصل ومنزل كوبرى الهلالى بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه وفى حى غرب يتم افتتاح مدرسة التحرير التجريبية لغات بعد أعمال الإحلال الجزئى بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وافتتاح أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى الايمان العام بتكلفة 4 مليون جنيه.

وفى مركز أبنوب يتضمن البرنامج افتتاح 4 ملاعب نجيل صناعى بمراكز شباب قرى كوم المنصورة وكوم أبو شيل وبنى محمديات ومدينة أبنوب بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح 28 عمارة سكنية بواقع 672 وحدة إسكان اجتماعى مرحلة ثانية بقرية العوامر بتكلفة 84 مليون جنيه ومدرسة إعدادية بسوالم أبنوب بـ3 مليون و330 ألف جنيه، ومركز صحى حضرى بالمسح بمدينة أبنوب بـ 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد 3 مصانع عرب العوامر بمنطقة الصناعية وفرت 150 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه.

أما مركز الفتح سيتم افتتاح 4 عمارات سكنية بعدد 96 وحدة إسكان اجتماعى مرحلة ثانية بقرية عرب الكلابات بتكلفة 12 مليون جنيه ومدرسة ابتدائية جديدة بقرية بنى طالب بتكلفة 3 مليون 125 ألف جنيه، وأعمال توسعة بمدرسة بصره للتعليم الأساسى بتكلفة مليون و870 ألف جنيه ومدرسة بجزيرة الواسطى بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وتفقد إنشاء قصر ثقافة جمال عبد الناصر بقرية بنى مر بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه وأعمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة 4 مليار جنيه.

وفى صدفا يفتتح المحافظ محطة شبكة مياه الشرب والتى تخدم مركزى صدفا والغنايم 25 قرية بطاقة 51 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة تصل إلى 245 مليون جنيه، وافتتاح مبنى التأمينات والمعاشات بمدينة صدفا بتكلفة 2.5 مليون جنيه وتفقد إنشاء مدرستين بقريتى كوم اسفحت وكوم أبو حجر بتكلفة 8 مليون و730 ألف، ومكتب بريد بكوم اسفحت بالجهود الذاتية بدعم 100 ألف جنيه من المحافظة، وتفقد أيضا أعمال إنشاء نقطة إطفاء حريق بقرية أولاد إلياس بتكلفة 600 ألف جنيه، ورفع كفاءة الطريق الدائرى مجريس/صدفا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه ورفع كفاءة وصاينة وترميم مستشفى صدفا المركزى بـ مليون و600 ألف جنيه.

ويشمل برنامج الافتتاحات فى الغنايم افتتاح وحدتين صحيتين بقريتى العامرى ودير الجنادلة بتكلفة 6 مليون جنيه وافتتاح 6 عمارات بعدد 144 وحدة سكنية بمدينة الغنايم غرب بتكلفة 18 مليون جنيه، ونادى الغنايم الرياضى بعد إنشاء حمام سباحة جديد بتكلفة 1.5 مليون جنيه وتفقد عدداً من المشروعات منها 3 عمارات سكنية بمنطقة المثلث الغنايم بحرى بعدد 72 وحدة سكنية بـ 9 مليون جنيه ومحطة صرف صحى صدفا والغنايم بتكلفة 22 مليون جنيه، وإنشاء نقطة إطفاء دير الجنادلة بتكلفة 600 ألف جنيه وتفقد أعمال إنشاء مجزر وسوق الباعة الجائلين وتجميل بمدينة الغنايم بتكلفة 885 ألف جنيه.

كما يتم افتتاح عدة مشروعات فى مركز أبو تيج منها 10 عمارات سكنية بعدد 240 وحدة اسكان اجتماعى مرحلة ثانية بمدينة أبو تيج بتكلفة 30 مليون جنيه و3 وحدات صحية بقرى بنى سميع والقادمة ودوينه بتكلفة 9 مليون جنيه ووحدة شئون اجتماعية بقرية النخيلة بـ 950 ألف جنيه ومدرستين بقريتى النخيلة ونزلة دوينه بتكلفة 4 مليون و185 ألف جنيه، ومبنى مجمع خدمات الفيلو بـ 5 مليون جنيه وتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو تيج المركزى بمبلغ 150 مليون جنيه.

وفى مركز البدارى يتم افتتاح 3 وحدات صحية بقرى نزلة القنطرة ونجع الجزيرة والعقال البحرى بـ 9 مليون جنيه ومدرسة ثانوية بقرية الكوم الأحمر بتكلفة 14 مليون جدنيه، وتوسعات بمدرستين بمدينة البدارى وقرية النواورة بتكلفة 4 مليون و665 ألف وقصر ثقافة البدارى بـ 2.5 مليون جنيه ومبنى المركز التكنولوجى للخدمات الجماهيرية بـ 250 ألف جنيه، وافتتاح سد الإعاقة بوادى الشيح بطول 1600 متر طولى وبحيرة أمام السد تستوعب نصف مليون متر مكعب من مياه السيول بتكلفة 35 مليون جنيه، كما يتم تفقد أعمال إنشاء 19 عمارة سكنية منحة إمارتية بتكلفة 66 مليون جنيه ورفع كفاءة مستشفى البدارى المركزى بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

بينما يشهد مركز ساحل سليم افتتاح وحدتين صحتين بقريتى الشامية والتناغة الشرقية بتكلفة 6 مليون جنيه، وافتتاح مدرسة ساحل سليم للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصىة 25 فصل بتكلفة 8.5 مليون جنيه، ووحدة شئون اجتماعية بقرية المطمر بتكلفة 3 مليون جنيه و120 ألف جنيه، كما يتم تفقد أعمال إنشاء قصر ثقافة الشامية بتكلفة 800 ألف جنيه ووحدة إطفاء المطمر بتكلفة 600 ألف جنيه ومبنى التأمينات الحكومية بتكلفة 4 مليون جنيه.

وفى مركز القوصية يتم افتتاح محطة مياه الشرب العملاقة مرحلة أولى تخدم 28 قرية بتكلفة 300 مليون جنيه و6 مدارس توسعات بقرى التتالية وبنى قره ونزالى جنوب ومنشأة خشبة بتكلفة 7 مليون و110 ألف جنيه، وافتتاح وحدة مرور الشمال بقرية مير بتكلفة 4 مليون و150 ألف جنيه وملعبين نجيل صناعى بمركزى شباب بنى هلال وفزاره بتكلفة 450 ألف جنيه، كما يتم تفقد خط الطرد الرئيسى لمحطات الصرف الصحى لخدمة قرى المنشأة الصغرى ومنشأة خشبة والتتالية بتكلفة 77.5 مليون جنيه والمجزر الآلى بقرية مير على مساحة 2 فدان بتكلفة 21.5 مليون جنيه ونقطة إطفاء مير بتكلفة 450 ألف جنيه.

كما يشهد مركز ديروط افتتاح 35 عمارة سكنية بقرية دشلوط بتكلفة 105 مليون جنيه وعمارتين سكنيتين بمدينة ديروط بتكلفة 6 مليون جنيه، ومدرستين بقريتى نجع خضر ونزله عبد اللاه بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه وكوبرى جديد بالكيلو 12.5 على بحر يوسف يربط قرية أبو الهدر بقرية نزلة بدوى بتكلفة 700 ألف جنيه كما يتم تفقد أعمال تطوير مستشفى ديروط المركزى بتكلفة 5 مليون جنيه، وتفقد قناطر ديروط الجديدة لرى 1.5 مليون فدان بتكلفة 420 مليون جنيه، وتفقد تطوير المدخل الجنوبى وإنشاء حديقة عامة به بتكلفة 450 ألف جنيه ووحدتى شئون اجتماعية لخدمة أهالى قريتى أمشول أبو كريم بتكلفة 400 ألف جنيه.