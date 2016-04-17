زيدان: ولماذا أريح رونالدو؟

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لا يوجد سببا يتطلب إراحة نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الخامس أمام خيتافي في آخر مباراة لعبها الملكي.

وتسائل أحد الصحفيين لماذا لم يخرج رونالدو من المباراة بغرض إراحته بعد جهده الكبير في لقاء فولفسبورج في دوري الأبطال الذي سجل فيه ثلاثية عبور الميرنجي إلى نصف النهائي.

وأحرز رونالدو الهدف الأخير ضد خيتافي في الدقيقة 92 في لقاء انتهى بفوز ريال مدريد 5-1 السبت.

وقال زيدان للصحفيين:"أرحنا كريم بنزيمة وجاريث بيل لكن ليس رونالدو. كان يلعب بشكل جيد ولم أجد سببا لإراحته".