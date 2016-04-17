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مقتل 11 سوريًا بعد معارك عنيفة في مدينة حلب

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مقتل 11 سوريًا بعد معارك عنيفة في مدينة حلب مقتل 11 سوريًا بعد معارك عنيفة في مدينة حلب

ارشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 11 مدنيًا على الأقل في مدينة حلب في شمال سوريا جراء معارك هي الأعنف منذ بدء الهدنة التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، فيما تتواصل الاشتباكات على جبهات عدة في محافظة حلب بعدما تصاعدت حدتها بداية الأسبوع الحالي.

وأوضح المرصد أن ستة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرين بجروح جراء قصف للطائرات الحربية على حيي جب القبة ومشهد، في الجزء الشرقي من المدينة الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة.

وأضاف المرصد أن الفصائل الاسلامية والمقاتلة، استهدفت بالقذائف وقوارير الغاز الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في المدينة، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين و إصابة 20 آخرين بجروح في حيي الخالدية والأعظمية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، هناك تصعيد واضح، هو الأكثر عنفا، في مدينة حلب وريفها من الأطراف كافة منذ بدء الهدنة في سوريا في 27 فبراير الماضي.

و أشار عبد الرحمن إلى أن الهدنة في كامل سوريا باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى جراء هذا التصعيد كون لمحافظة حلب ومدينتها أهمية كبيرة وتتواجد فيها كافة أطراف النزاع، مضيفا، أن حلب تمتلك مفتاح السلام والحرب في سوريا.

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