دراسة: المغنسيوم يسرع حرق الدهون.. تعرف على فوائده والأطعمة الغنية به

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أدنبرة الاسكتلندية، أن عنصر المغنسيوم يلعب دورا هاما فى تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتعزيز معدلات التمثيل الغذائى وحرق الدهون "ميتابوليزم" وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية.

ومن المتوقع أن تكون هناك انعكاسات إيجابية على صحة الإنسان جراء هذا الاكتشاف، خاصةً أن الساعة البيولوجية ونظام التمثيل الغذائى يتحكمان فى العديد من العوامل الحيوية المرتبطة بصحة الإنسان وكما تتحكم فى النوم والاستيقاظ وتنظيم درجة حرارة الجسم.

>ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية الشهيرة "نيتشر Nature".

أطعمة غنية بالمغنسيوم

فوائد المغنسيوم الأخرى

>وكشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى "everydayhealth" أن هناك عددا كبيرا من الأطعمة الغنية بالمغنسيوم، وتشمل:>1.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل السبانخ والجرجير.>2.المكسرات والحبوب: مثل اللوز والكاجو والسودانى وبذور القرع العسلى وبذور الكتان وبذور عباد الشمس.>3.بعض الأسماك مثل السالمون والماكريل والتونة تحتوى على تركيزات جيدة من المغنسيوم.>4.فول الصويا والحمص والعدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا غنية بالمغنسيوم.>5.الأفوكادو والموز من أبرز الفواكه الغنية بهذا العنصر الهام.>6.يمكنك أيضا تناول الشيكولاتة السوداء والزبادى حيث تحتوى على تركيزات جيدة من المغنسيوم.>وفيما يتعلق بالفوائد الأخرى لعنصر المغنسيوم، فقد كشف تقرير نشر بالموقع الطبى الأمريكى "medicalnewstoday" أنها تشمل:>1.يساهم فى تكوين العظان وينشط فيتامين "د" فى الكلى، وهو عنصر ضرورى لصحة العظام.>2.مفيد لمرضى السكر حيث يساهم فى التمثيل الغذائى للكربوهيدرات.>3.يخفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم المزمن، وهو يعزز صحة القلب.>4.يحد من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، وتشمل: الانتفاخ والأرق وتورم الساق وزيادة الوزن وآلام الطمث.

وحذر التقرير فى الوقت نفسه من تناول جرعات كبيرة من المغنسيوم لأنها قد تضر بالجهاز العصبى المركزى (المخ والنخاع الشوكى) وكما يجب على مرضى الكلى أن يستشيروا الطبيب قبل تناول مكملات المغنسيوم.

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