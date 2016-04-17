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مد أجل الحكم على 51 متهماً بـ”اقتحام سجن بورسعيد العمومي”لـ٣٠أبريل

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مد أجل الحكم على 51 متهماً بـ”اقتحام سجن بورسعيد العمومي”لـ٣٠أبريل مد أجل الحكم على 51 متهماً بـ”اقتحام سجن بورسعيد العمومي”لـ٣٠أبريل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مد اجل حكمها على 51 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إقتحام سجن بورسعيد العمومي” .إلى جلسة ٣٠ابريل لاستكمال المداولة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وأنهم أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد للمحكمة وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به.

وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات.

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