أخبار عاجلة

الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد عز وزينة يتغيبان عن أولى جلسات دعوى الخلع بمحكمة الأسرة فى مدينة نصر

Google+ Print
أحمد عز وزينة يتغيبان عن أولى جلسات دعوى الخلع بمحكمة الأسرة فى مدينة نصر أحمد عز وزينة يتغيبان عن أولى جلسات دعوى الخلع بمحكمة الأسرة فى مدينة نصر
بدأت منذ قليل، محكمة الأسرة بمدينة نصر، نظر أولى جلسات دعوى الخلع المقامة من معتز الدكر محامى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وتغيبت الفنانة زينة والفنان أحمد عز عن حضور الجلسة، بينما حضر محامى زينة.

وجاء بدعوى الخلع أنه ثبتت الزوجية والدخول والمعاشرة والنسب بموجب الحكم الصادر، فى الدعوى 539 لسنة 2014 كلى أسرة مدينة نصر بتاريخ 25 يونيو 2015، والقاضى بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين إلى أبيهما المدعى عليه أحمد عز، وألزمته المصروفات، والمؤيد استئنافيا بقبول الاستئناف شكلًا وبرفضه موضوعًا وبتأيد الحكم المستأنف، والتى تحققت فيه المحكمة من انعقاد زواج طرفى التداعى على صداق وقدره جنيه واحد.

ولما كان الزوجان قد تشاقا وحلت البغضاء محل المودة والكراهية محل الرحمة وزادت البغضاء مع الأيام حتى أصبحت الحياة بالنسبة للمدعية جحيما لا يطاق، فهى لا تطيق رؤياه أو سماع صوته أو التحدث إليه، وأصبح من المتيقن عدم إمكان إقامة حدود الله وهى الحقوق التى يلزمها بها عقد الزواج، فأصبح إعمالا للأية "فلا جناح عليهما فيما أفتدت به" حق شرعى لها إلا أبى أن يسرحها بإحسان بالرغم من الإمساك بالزوجة مع عدم رضاها به ظلم بين "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه" صدق الله العظيم، والآية قطعية الثبوت على حرمة الإمساك للضرر، بل أن بعض الفقهاء قرروا أنها قطعية الثبوت فى حرمة أخذ مالها، إلا أن الأمر إذا كان جائزا لأن الآيات قد أباحت أخذ الزوج البدل من الزوجة عند التشاق بينهما فهى تلجأ إليه فكاكا من تلك الزيجة وخلاصا منها.


>- محامى زينة: حكم إثبات توأم الفنان أحمد عز نهائى والالتماس محاولة تضييع وقت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365