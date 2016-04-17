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أعلام مصر وفرنسا تزين محيط مجلس النواب استعداد لزيارة الرئيس الفرنسى

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أعلام مصر وفرنسا تزين محيط مجلس النواب استعداد لزيارة الرئيس الفرنسى أعلام مصر وفرنسا تزين محيط مجلس النواب استعداد لزيارة الرئيس الفرنسى
وضعت الأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، أعلام دولة فرنسا إلى جانب أعلام أعلى أعمدة الإنارة الموجودة بمحيط مجلس النواب وامتداد شارع قصر العينى والفلكى، بجانب وضع صور لكل من الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى فرنسوا هولاندا على أعمدة الإنارة، وذلك استعدادا واحتفاء بزيارة الرئيس الفرنسى للبرلمان.

ومن المتوقع أن يرافق الرئيس الفرنسى عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان، ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، وسيتناول مع السيسى، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، وبالأخص على المستوى الاقتصادى ومكافحة الإرهاب.

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>- بالصور.. أعلام مصر وفرنسا تزين طريق المطار استعداد لوصول هولاند غدًا
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