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التموين: انطلاق قوافل سيارات أوراك الدواجن بسعر 9 جنيهات ونصف بالمحافظات

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التموين: انطلاق قوافل سيارات أوراك الدواجن بسعر 9 جنيهات ونصف بالمحافظات التموين: انطلاق قوافل سيارات أوراك الدواجن بسعر 9 جنيهات ونصف بالمحافظات

خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو غدا الاثنين من فروع المجمعات الاستهلاكية وذلك في المناطق العشوائية والمزدحمة بالسكان بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات حيث تتواجد في منطقة حي الظاهر بالقاهرة وفي منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة وفي منطقة غيط العنب بالإسكندرية وفي مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وفي مدينة مرسى مطروح بمحافظة مرسى مطروح وفي مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وقال الوزير – في بيان له اليوم – إن السيارات سوف تتواجد بعد غد الثلاثاء في حي الازبكية بالقاهرة وفي قرية وردان بمنشأة القناطر بالجيزة وفي زاوية عبد القادر بمحافظة الإسكندرية وفي قرية كفر شحاته مركز كفر سعد بمحافظة دمياط وفي قرية الحلواصي مركز أشمون بمحافظة المنوفية وفي قرية الحصواية بمحافظة قنا.

وأضاف أن يوم الأربعاء المقبل سوف تتمركز السيارات في حي روض الفرج بمحافظة القاهرة وفي منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة وفي منطقة ابو سليمان بالإسكندرية وفي حي السويس بمحافظة السويس وفي قرية الحصة أمام موقف الحصة بمحافظة القليوبية وفي منطقتي حي غرب ومركز القوصية بمحافظة اسيوط.

وأشار أحمد كمال معاون وزير التموين ومنسق حركة السيارات إلى أن هناك سيارات متنقلة في معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا كون وجبتك التي تكفي 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوما ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.

أ ش أ

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