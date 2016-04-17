تكدس بالطريق الدائرى لوصلة المريوطية بسبب انقلاب شاحنة

شهدت محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الأحد انتظام فى الحركة وكثافات مرورية متوسطة على اغلب المحاور فيما تكدست السيارات بالطريق الدائرى من المحور لوصلة المريوطية بعد صفط اللبن بسبب انقلاب شاحنة ، فيما شهد أعلى كوبرى أكتوبر وبالوصلة المعلقة فى الاتجاهين للقادم من الجيزة لمدينة نصر وصلاح سالم من نفق العروبة إلى المطار شهد كثافات .

وشهد محور الشهيد اتجاه الدائرى كثافات بسبب حادث تصادم ، والدائرى من مسطرد الخصوص طريق الاوتوستراد من حلون للدائري والمعادي كثافات بسبب منطقة الاعمال اعلي كوبري الزهراء،و كورنيش النيل من حلوان للمعادى شهد كثافات ، وشارع فيصل من ميدان الرماية لميدان الجيزة شهد الطريق الدائرى من نفق السلام الى طريق السويس كثافات ،و الطريق الدائري من مخرج السخنة الي الاوتوستراد شهد كثافات في ظل تواجد مروري لتيسيرالحركة وسحب الكثافات.

وفى السياق شهدت مناطق وسط البلد حالة من السيولة بينما شهدت وقصرالنيل ونفق اﻻزهر ومحور 26 يوليو وكوبرى 15مايو من المهندسين لوسط حالة من السيولة وكثافات متحركة .