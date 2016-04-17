أخبار عاجلة

الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تكدس بالطريق الدائرى لوصلة المريوطية بسبب انقلاب شاحنة

Google+ Print
تكدس بالطريق الدائرى لوصلة المريوطية بسبب انقلاب شاحنة تكدس بالطريق الدائرى لوصلة المريوطية بسبب انقلاب شاحنة

شهدت محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الأحد انتظام فى الحركة وكثافات مرورية متوسطة على اغلب المحاور فيما تكدست السيارات بالطريق الدائرى من المحور لوصلة المريوطية بعد صفط اللبن بسبب انقلاب شاحنة ، فيما شهد أعلى كوبرى أكتوبر وبالوصلة المعلقة فى الاتجاهين للقادم من الجيزة لمدينة نصر وصلاح سالم من نفق العروبة إلى المطار شهد كثافات .

وشهد محور الشهيد اتجاه الدائرى كثافات بسبب حادث تصادم ، والدائرى من مسطرد الخصوص طريق الاوتوستراد من حلون للدائري والمعادي كثافات بسبب منطقة الاعمال اعلي كوبري الزهراء،و كورنيش النيل من حلوان للمعادى شهد كثافات ، وشارع فيصل من ميدان الرماية لميدان الجيزة شهد الطريق الدائرى من نفق السلام الى طريق السويس كثافات ،و الطريق الدائري من مخرج السخنة الي الاوتوستراد شهد كثافات في ظل تواجد مروري لتيسيرالحركة وسحب الكثافات.

وفى السياق شهدت مناطق وسط البلد حالة من السيولة بينما شهدت وقصرالنيل ونفق اﻻزهر ومحور 26 يوليو وكوبرى 15مايو من المهندسين لوسط حالة من السيولة وكثافات متحركة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا