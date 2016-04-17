سيميوني: يريدون تجنب أتليتكو؟ لا أعتقد ذلك

يرى دييجو سيميني أن فريقه لا يفوق الأخرين حتى تطمح الأندية لتفادي مواجهته، وذلك بعد إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأطاح أتليتكو بحامل اللقب برشلونة من الدور ربع النهائي ليضرب موعدا مع بايرن ميونيخ الذي يقوده جوسيب جوارديولا.

ويرى الكثيرون قدرة أتليتكو على مواصلة المشوار والتأهل للنهائي بعد أدائه الجماعي الرائع أمام العملاق الكاتالوني وقدرته على إيقاف خطورة الثلاثي الرهيب ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز.

وقال سيميوني:"لا أرى أتليتكو ذلك الفريق الذي يريد الجميع تجنبه".

وأضاف "كلنا يعلم أن ريال مدريد ومانشستر سيتي يحتويان على العديد من اللاعبين الرائعين. نحن أقوياء دون شك لكن فرصتهما قائمة أيضا".

وأردف "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أن موجهتنا لبايرن ميونيخ ستكون فرصة جيدة لنا دون شك. تحد كبير".