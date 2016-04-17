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إزاى تعرف إنك فى دائرة التوتر وقربت من الاكتئاب

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إزاى تعرف إنك فى دائرة التوتر وقربت من الاكتئاب إزاى تعرف إنك فى دائرة التوتر وقربت من الاكتئاب
دائرة التوتر التى لا تنتهى أمر طبيعى فى بعض الحالات، فتوترك من امتحانك غدا، أو مسابقة سوف تشارك فيها أمر ليس بغريب ويمكن أن يساعدك على التقدم.

ويوضح الدكتور محمد رمضان - الأخصائى النفسى منسق صندوق مكافحة الإدمان - أن هناك دائرة قلق قد يدخلها الإنسان ويعجز عن الخروج منها مهما حاول، وفى تلك الحالة تزداد لديه درجة التوتر تدريجيا حتى يصبح غير قادر على النجاة، وقد يصل إلى حد الاكتئاب.

ويعرفك الدكتور محمد رمضان كيف تصبح ترمومتر نفسك، وقلقك، قائلا: يمكنك ذلك من خلال التعرف على الظواهر الشديدة والغريبة التى طرأت عليك، مثل عدم شعورك بالراحة، نومك لم يعد متصلا، خائف من الجلوس وحيدا وتكتسب أصدقاء كثر فجأة أو تختفى عن الجميع فجأة، كذلك اضطرابات عصبية كالعصبية والخوف.

ويمكنك الخروج من تلك الدائرة ذا كنت على وشك الاكتئاب من خلال عدة نصائح منها:
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>- السفر المفاجئ، تغيير الأجواء المفاجئة فى غاية الأهمية دون ترتيبات مقلقة لك.
>- الذهاب فجأة لمكان كنت تتمنى زيارته منذ فترة دون ترتيبات أو مخاوف.
>- الانشغال الدائم فى أشياء مفيدة لها مردود إيجابى مادى أو معنوى.
>- لا تسرف فى التفكير بالمشاكل أكثر من ساعة يوميا، ولا تتجاهلها أيضا.
>- المقربون لقلبك دائما سر مساعدتك، اظهر لهم تعاستك واطلب منهم المساندة.
>- الجأ لمختص إذا خرجت الأمور عن سيطرتك ولا تجد نتيجة إيجابية لما تمارسه، وذلك ليساعدك بالدواء أو الجلسات.

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