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إصابة 8 أشخاص وضبط 9 آخرين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في طهطا بسوهاج‎

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إصابة 8 أشخاص وضبط 9 آخرين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في طهطا بسوهاج‎ إصابة 8 أشخاص وضبط 9 آخرين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في طهطا بسوهاج‎

ارشيفية

أصيب 8 أشخاص وضبط 9 آخرين في مشاجرة بناحية الفخرانية دائرة قسم طهطا بسبب لعب الأطفال.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بناحية الفخرانية دائرة القسم ، بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من طرف أول:- إبراهيم عبد الحميد 58 سنة فلاح ، علي رزق محمد 36 سنة عامل ، سميرة جابر غريب 40 سنة ربة منزل ، ضاحي رزق محمد 30 سنة عامل .

والطرف الثاني:- ناصر محمدمنصور 55 سنة عامل ، أيمن محمد منصور 41 سنة نةظف ، عبد الحليم ناصر19 سنة طالب ، محمد السيد 19 سنة عامل ، جميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم ضبط 9 أخرين من الطرفين.

وبسؤال الطرفان تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته.

كلفت إدارى البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة برقم 3310 جنح القسم وجارِ العرض علي النيابة العامة. لتتولي التحقيق .

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