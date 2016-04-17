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مرور القاهرة: انتشار رجال المرور بمحيط كوبرى أبو وافية لرصد أى معوقات مرورية

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مرور القاهرة: انتشار رجال المرور بمحيط كوبرى أبو وافية لرصد أى معوقات مرورية مرور القاهرة: انتشار رجال المرور بمحيط كوبرى أبو وافية لرصد أى معوقات مرورية
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال التطوير لكوبرى أبو وافية بمنطقة الزاوية الحمراء، بسبب أعمال إنشاء مشروع محور روض الفرج لرصد أى معوقات مرورية مع وضع سدادات وحواجز مرورية لمنع وقوع أى مرورية بمحيط الأعمال التى تبدأ من منطقة شبرا أمام القادم من إشارة الخلفاوى، مرورًا بشارع معمل الألبان حتى ميدان المماليك ويكون على مرحلتين والتى تستمر لمدة 8 أشهر.

وأوضحت مرور القاهرة، أن المرحلة الأولى للقادم من الكورنيش، ويتم إجراء تحويلة مرورية إلى شارع بين المدارس وبشارع سعد سليم وللقادم من ميدان المماليك اتجاه عبد الحميد الديب.

والمرحلة الثانية بشارع سنجر للقادم من ميدان المماليك مارا بشارع سنجر حتى شارع سعد سليم، ولا يسمح السير أمام القادم من شارع سعد سليم مارا بشارع سنجر بدخول السيارات.


>- مرور الجيزة تضع حواجز حديدية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى المريوطية لمدة 8 أشهر

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مصر 365

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