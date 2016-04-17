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إطلاق القنابل المسيلة للدموع لفض إشتباكات بين عائلتين بسوهاج‎

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إطلاق القنابل المسيلة للدموع لفض إشتباكات بين عائلتين بسوهاج‎ إطلاق القنابل المسيلة للدموع لفض إشتباكات بين عائلتين بسوهاج‎

أرشيفية

أطلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج القنابل المسيلة للدموع، وبعض الطلقات التحذيرية فى الهواء لفض مشاجرة بيت عائلتى ” المزينين ،الجوايد” بناحية قرية أولاد سالم – دائرة مركز دار السلام بسبب ارتباطهم بخصومه ثأرية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مديرية أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بدائرة المركز فى تجدد خصومة ثأرية بين العائلتين ترجع إلى عام 1997.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عائلتي ” المزينين ،الجوايد” بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بسبب ارتباطهم بخصومة ثأرية رقم 3 لسنة 1997.

تم السيطرة على المشاجرة بعد إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وبعض الطلقات النارية التحذيرية فى الهواء وتم ضبط كل من طرف أول عائلة المزينين :- عكوش عبد الحميد 65 سنة مزارع ، علي حمدي 38 سنة عامل ، فكري خليفه 35 سنة مزارع .

أما الطرف الثاني من المشاجرة عائلة الجوايد :- خضر محمد 60 سنة بائع متجول ، مصطفي أيمن 18 سنة طالب ، عبد العظيم محمد 40 سنة مزارع .

وبسؤال الطرفان تبادلا الاتهامات فيما بينهما بإطلاق الأعيرة النارية كل منهما على الآخر كلفت إدارى البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط السلاح المستخدم.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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