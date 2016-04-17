ضبط 3 عناصر إجرامية من أعوان "الدكش" و"كوريا" فى القليوبية

تواصل مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، شن الحملات الأمنية على بؤر تجار المخدرات الموجودة بقرية الجعافرة التابعة لمركز شبين القناطر وقرية سرياقوس التابعة لمدينة الخانكة للتخلص من تلك البؤر نهائيًا وضبط الجناة المتهمين بقتل ضباط الشرطة وأباطرة المخدرات.

ونجحت القوات فى ضبط عناصر إجرامية من أعوان "الدكش" و"كوريا" المتهمين فى واقعة استشهاد النقيب إيهاب جورج معاون مباحث مركز شرطة الخانكة، و3 من أفراد الشرطة السرية، وشارك فى الحملة ضباط مباحث القليوبية، العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، والمقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة.

كانت معلومات سرية قد وردت للواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تفيد تردد المدعو "صالح .ا.ع" 40 سنة عاطل ومقيم عزبة النورة – الجعافرة – دائرة المركز، المحكوم عليه هارب فى الجناية رقم 11893 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014م – مخدرات، كلى شمال بنها رقم 5840 لسنة 2014 م، الحكم السجن المؤبد، جلسة 3/5/2015 م، و"كريم .ا.ع" 21 سنة عاطل ومقيم أبوزعبل - دائرة المركز، وبحوزته طبنجة صينى عيار 9 م وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، و"مصطفى.ج.ج" 22 سنة عاطل ومقيم عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و600 قرص مخدر ومبلغ مالى 2500 جنيه.

وعلى الفور انتقلت قوة كبيرة من العمليات الخاصة ومباحث القليوبية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، والعقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، والرائد محمد سعيد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك.

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