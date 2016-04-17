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ضبط 15 طن معسل بمصنع بدون ترخيص فى القليوبية

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ضبط 15 طن معسل بمصنع بدون ترخيص فى القليوبية ضبط 15 طن معسل بمصنع بدون ترخيص فى القليوبية
نجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 15 طن معسل بمصنع بدون ترخيص فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث على ورود معلومات للعميد محمد عبد الهادى رئيس مباحث بالقليوبية مفادها إدارة مصنع لتصنيع معسل الدخان بناحية العكرشة المنطقه الصناعية مجمع الخفيف بدون ترخيص وسجل صناعى، وبعرض المعلومات على العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية تم وضع خطة برئاسة العقيد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، وعليه قامت حملة تموينية استهدفت المصنع وتم ضبط "سيد .ع.ع" 51 سنة المدير المسئول.

وتم ضبط 2 ماكينة فرم تبغ – 15 طن معسل منتج نصف نهائى – 36.600 طن عسل أسود لزوم التصنيع – 800 كجم تبغ خام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8246 جنح مركز الخانكة لسنة 20160 تم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 8245 جنح مركز الخانكه لسنة 2016م .

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