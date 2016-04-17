"تموين سوهاج" يضبط 200 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 200 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية فى أحد محلات السوبر ماركت بمركز البلينا، لدى المتهم "مايكل.ع.ف"، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالته للنيابة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط 3 أطنان من زيت الطعام محملة على سيارة بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط المتهم "صفوت.ه.أ" بمركز أخميم، وتحرر المحضر رقم 5105 جنح مركز أخميم، كما تم تحرير 32 محضرا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن نقص وزن ومواصفات وتوقف عن التشغيل، وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة للتحقيق.

تموين سوهاج تضبط 2 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية فى إحدى شركات الغذاء

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