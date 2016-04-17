عمرو طارق يحصل على مشاركته الأولى كبديل لإيجواين ويهزم بيرلو وبيا

حصل المدافع المصري عمرو طارق على أول مشاركه له مع ناديه كولومبوس كرو الأمريكي أمام فريق نيويورك سيتي وذلك بالإسبوع السادس من الدوري الأمريكي اليوم الأحد.

ويعتبر ظهور عمرو هو الأول له بقميص كولومبوس كرو الأمريكي رسميا وذلك منذ انتقاله في يناير الماضي إلى الدوري الأمريكي على سبيل الإعارة من نادي ريال بيتيس الإسباني.

وشارك عمرو لمدة 8 دقائق فقط كبديل لشقيق جونزالو إيجواين الأكبر المهاجم "فيدريكيو إيجواين" بالدقيقة 88 وذلك بعد أن تم طرد المدافع ميتشيل بارخورست. وامتدت مشاركة عمرو بعد أن قرر الحكم احتساب 5 دقائق أخرى كوقت بدل ضائع.

وإنتهت أول مشاركة لعمرو طارق بفوز فريقه على فريق نيويورك سيتي الذي يضم كل من ديفيد بيا وأندريا بيرلو في مباراة جاءت حماسية بالدقائق الأخيرة وكادت أن تشهد تعادل نيويورك سيتي ولكنها انتهت بنتيجة 3/2، وكان الشوط الأول انتهى بنتيجة 1/1 وأحرز أهداف كولومبوس كرو اللاعب إيثان فينالي وكي كامارا والعراقي جستن ميرام في حين أحرز أهداف نيويورك سيتي المهاجم الإسباني ديفيد بيا.

وكانت المباراة قد شهدت واقعه غريبه حيث قام حكم المباراة بطرد المدافع ميتشيل بارخورست معتقدا بأنه من قام بعرقلة لاعب نيويورك سيتي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 87 في حين أن مرتكب الخطأ كان المدافع الأخر تيسون وال.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق كولومبوس كرو في الدوري وبعد مرور 6 أسابيع، حيث تعرض للهزيمة ثلاث مرات وتعادل في مباراتين.

يذكر أن عمرو طارق تواجد على مقاعد البدلاء خلال الـ5 مباريات الماضية لفريقه بالدوري وبمشاركته الرسمية اليوم أصبح هو اللاعب رقم 234 في تاريخ كولومبوس كرو الكروي.