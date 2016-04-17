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قائد ليفربول السابق: تشيلسي يحتاج للعديد من الوجوه الجديدة

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قائد ليفربول السابق: تشيلسي يحتاج للعديد من الوجوه الجديدة قائد ليفربول السابق: تشيلسي يحتاج للعديد من الوجوه الجديدة

انتقد جرايم سونيس قائد ليفربول السابق الأداء الباهت الذي ظهر عليه تشيلسي السبت في مواجهة ضيفه مانشستر سيتي الذي أنهى المباراة فائزا 3-صفر.

ويرى سونيس أن فريق البلوز يحتاج إلى العديد من الوجوه الجديدة من أجل المنافسة على الألقاب بدء من الموسم المقبل حين يتولى قيادته أنطونيو كونتي خلفا للمدرب الحالي المؤقت جوس هيدينك.

وقال سونيس لشبكة سكاي سبورت:"تشيلسي يمتلك نواة الفريق الجيد لكن إذا أراد المنافسة على البطولات عليه جلب وجوه جديدة".

وأضاف "اللاعبون الذين أجادوا في الماضي عليهم أن يعيدوا اكتشاف أنفسهم مرة أخرى".

وأتم "وجود الثنائي جون أوبي ميكيل وسيسك فابريجاس في وسط الملعب لم يكن جيدا وهنا كانت المشكلة الأكبر بالنسبة للفريق، المنطقة الواقعة أمام قلبي الدفاع كانت خالية طوال المباراة".

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