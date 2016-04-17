6 أشياء لا يجب فعلها بعد الولادة القيصرية.. تعرفى عليها

1- النشاط المرهق والشاق:

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2- حمل أى شىء ثقيل:

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3- الجفاف:

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4- صعود السلم:

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5- العلاقة الجنسية:

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6- السعال:

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- الكثير من السيدات يلجأن للولادة القيصرية خوفاً من ألم الولادة الطبيعية

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أوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عن 6 أشياء لا يجب فعلها بعد الولادة القيصرية، تتضمن:>بعد إجراء العملية القيصرية يجب على المرأة تجنب التمرينات البدنية أو الأعمال المنزلية المرهقة، التى يمكن أن تؤثر عليها، لأن جسد المرأة فى هذه المرحلة ما زال يتعافى، وإرهاقه قد يؤخر الشفاء وسبب الألم.>على أى أم جديدة ألا ترفع شيئا أثقل من طفلها فى الأسابيع الأولى للولادة القيصرية، قد يؤدى ذلك إلى قطع الغرز وحدوث نزيف.>يجب السيدة حديثة الولادة الحفاظ على جسمها رطبا بتناول كميات كبيرة من السوائل، لأن هذا يجعلها نشيطة ويجنبها الإمساك.>من الأفضل عدم استخدام السلالم بعد إجراء عملية قيصرية، لأنه قد يؤدى لتفاقم الجراحة أو حدوث نزيف.>يجب على المرأة تجنب الممارسة الجنسية لمدة أسابيع على الأقل بعد الولادة القيصرية، فالممارسة الجنسية قد تؤدى إلى حدوث مضاعفات غير مرغوب فيها كتلف خيوط الجرح.>من الضرورى الابتعاد عن الأطعمة الباردة أو غير الصحية بعد إجراء العملية القيصرية، حتى لا يتطور السعال أو نزلات البرد، بما لهما من تأثير مباشر على الجرح فى أسفل البطن.