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4 وصفات طبيعية مثبتة علميا لعلاج العدوى الفطرية المهبلية.. تعرفى عليها

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4 وصفات طبيعية مثبتة علميا لعلاج العدوى الفطرية المهبلية.. تعرفى عليها 4 وصفات طبيعية مثبتة علميا لعلاج العدوى الفطرية المهبلية.. تعرفى عليها
نحو 75% من السيدات يعانين من التهابات المهبل خلال مرحلة معينة من حياتهن نتيجة العدوى الفطرية، كما تتعرض حوالى 50% منهن للالتهاب المهبلى الفطرى الخميرى بشكل متكرر على مدار حياتهن.

وكشف تقرير نشره موقع "رعاية الصحة الأمريكى" مؤخرا عن مجموعة من الوصفات والنباتات الطبيعية أثبتت الأبحاث العلمية أنها تساهم فى علاج العدوى الفطرية للمهبل، وتشمل:

1.جذور الجنسنج:

تساهم فى تقوية المناعة، والحد من التهابات المهبل وتعالج العدوى الفطرية التى تصيبه وفقا للدراسة المنشورة بمجلة " Journal of Ethnopharmacology".

2.الزعتر:

يتمتع بخواص رائعة مضادة للفطريات، وكشفت دراسة نشرتها المجلة الطبية " BMC Complementary and Alternative Medicine" عن أن الزعتر يتمتع بفاعلية كبيرة قتل فطريات المهبل التى تقاوم العقاقير، وفسر الباحثون ذلك مشيرين أنه يحتوى على مادة رائعة مضادة للفطريات تعرف باسم "thymol"، وخلال الدراسة حصل المشاركون فيها على كبسولات من زيت الزعتر.

3.الزبادى أو اللبن الرائب الغنى بالبروبيوتك أو الخمائر الحيوية. وكشفت دراسة مثيرة نشرتها المجلة العلمية " FEMS Immunology and Medical Microbiology" أن منتجات البروبيوتك تساهم فى استعادة التوازن الميكروبى بالمهبل، كما تساهم فى التخلص من العدوى الميكروبية الناجمة عن الفطريات أو البكتيريا.

4.الثوم:

يساهم تناول فص يوميا من الثوم فى علاج العدوى الفطرية المهبلية، حيث يتمتع بخواص رائعة مضادة للفطريات، لاحتوائه على المادة الغنية بالكبريت "allicin"، وأوصى التقرير بإضافة فص الثوم إلى طبق السلطة، دون ضرورة لمضغه.

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