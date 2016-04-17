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رئيس ميانمار يفرج عن 83 سجينا سياسيا

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رئيس ميانمار يفرج عن 83 سجينا سياسيا رئيس ميانمار يفرج عن 83 سجينا سياسيا

هتين كياو

قال مسؤولون في ميانمار يوم الأحد إن رئيس البلاد الجديد هتين كياو أصدر عفوا عن 83 سجينا كانوا محتجزين بتهمة ارتكاب جرائم سياسية وذلك بعد أسابيع فقط من تولي أول حكومة غير مرتبطة بالجيش السلطة في البلاد منذ 50 عاما.

وقال الأمر الذي وقعه الرئيس إن هذا العفو يهدف إلى “المصالحة الوطنية وصفاء النفوس” في إطار الاحتفالات بالسنة الجديدة في ميانمار.

وبحسب رويترز قال مسؤول كبير في إدارة السجون طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام لرويترز “على حد علمي (من سيتم الإفراج عنهم) أشخاص تعتبرهم الجماعات الحقوقية سجناء سياسيين.”

وأفرجت حكومة حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بزعامة زعيمة الديمقراطية أونج سان سو كي عن 282 شخصا أو أسقطت عنهم التهم السياسية التي كانت موجهة ضدهم منذ توليها السلطة في أول ابريل.

 

 

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