مواطنة تشارك «ناسا» في بحث علمي

شاركت هيام البلوشي خريجة المعهد البترولي عام 2011، فريقاً دولياً من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في إجراء بحث علمي يعنى بابتكار تقنية جديدة لإعادة تدوير المياه واستخراج مياه نظيفة صالحة للشرب لرواد الفضاء.

وقالت البلوشي لـ«البيان» على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم المفتوح بالمعهد البترولي إنها درست تخصص الهندسة الميكانيكية في المعهد البترولي، وسجلت عقب تخرجها من المعهد في برنامج طرحته إحدى الشركات الدولية المتخصصة في الفضاء، سيتم بموجبه اختيار بعض الطلبة للسفر إلى وكالة «ناسا» والقيام بعدد من الأبحاث العلمية مع فرص متخصصة.

وأضافت: نجحت في اجتياز كل الاختبارات، وبالفعل تم اختياري للسفر إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، حيث قضيت نحو 5 شهور مع فريق دولي علمي بالوكالة، وشاركتهم في إعداد بحث لاستخلاص مياه نظيفة لرواد الفضاء عبر القيام بعملية إعادة تدوير بعض المواد، وتساعد هذه التقنية أيضاً على إنتاج مياه في المناطق التي تعاني من عدم جودة مياه نظيفة، وكذلك تحلية المياه بكلفة أقل.

وتابعت: منذ التحاقي بالمعهد البترولي حظيت بكل أشكال الدعم والرعاية لتحقيق التميز العلمي وبالفعل حصلت على درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الميكانيكية ونلت مرتبة الشرف، والتحقت بالعمل في مصنع الرويس وكنت أول مواطنة تلتحق بفريق المهندسين في هذا المعهد.وأكدت أنها تسعى حالياً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية.

وقال أحمد الحارثي خريج المعهد البترولي عام 2007 وحالياً يدرس درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية بمعهد مصدر، إن الدولة تؤمن كل مقومات النجاح لأبنائها، مشيراً إلى أنه نجح في اختراع تقنية جديدة لاكتشاف نوع جديد من الطحالب ينتج الوقود الحيوي.