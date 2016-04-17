بالصور.. تنفيذ أعمال إصلاح كوبرى سوهاج المنهار لتسليمه 6 يونيو المقبل

أكد أحد المهندسين المشرفين على الأعمال الإنشائية بكوبرى مدينة سوهاج الجديدة الذى انهارت أجزاء منه فى 2 فبراير الماضى، أن التصريح الذى قال فيه اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، إن الانتهاء من إصلاح كوبرى سوهاج المنهار سيكون خلال 4 شهور ليس المقصود به تلك المدة الزمنية، ولكن المقصود أنه من بداية المدة فى 6 فبراير 2016 وأن عملية الانتهاء ستكون بتاريخ 6 يونيو 2016 من كافة الأعمال، وأن هناك قرارا بتكليف جهاز التعمير على أعمال الإصلاح وتنفيذ الكوبرى.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الخوازيق التى تم تنفيذها بالكوبرى حتى تاريخه 137 خازوقا كلها تم تركيبها طبقا للكود المصرى، وتم عمل كافة الاختبارات اللازمة لها والتأكد من سلامتها، وأنها قادرة على استيعاب أى أحمال وأننا تغلبنا على مشكلة مرور كهرباء الضغط العالى بمنطقة مطلع الكوبرى بإضافة خوازيق جديدة، كما تتم الآن أعمال إزالة الحائط الموازى للمصرف بجوار مطلع الكوبرى الشرقى والذى تأثر بشدة من جراء عملية الانهيار الماضية.

وأوضح المصدر أن الشركة المنفذة بدأت فى أعمال تركيب الكمرات والبلاطة الخرسانية بمطلع الكوبرى الغربى، وأن إجمالى مساحة البلاطة تصل بمطلعى الكوبرى الشرقى والغربى حوالى 5000 متر بعدها تتم أعمال الأسفلت، ونقوم بتسليم الأعمال للمكتب الاستشارى محرم باخوم المشرف على الأعمال.

يذكر أن أحد العاملين بتسليح الخوازيق بالموقع أوضح أن عملية تجهيز الخازوق الواحد يتم الانتهاء منه بعد يوم، وذلك بعد أن يقوم 6 عمال بتجهيزه وهم يعملون بنظام الطريحـة، والطبيعى لتسليح الخازوق يوم ونصف لكن ضغط العمل جعلنا نسرع فى عملية التجهيز .

هذا وقد انتهت اللجنة الخماسية المشكلة من مركز البحوث والإسكان بالدقى، عملها فى فحص كوبرى جامعة سوهاج المنهار، والتى تم تشكيلها بناء على قرار المستشار هانى كمال الجوهرى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج من أعمال الكوبرى وإعداد تقريرها وتسليمه.

وكانت نيابة الأموال العامة بسوهاج قد قبل ذلك، قد صرفت 7 مهندسين مؤقتا من سراى النيابة والمتهمين فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج بعد التحقيق معهم، وهم 3 من مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط و3 من جهاز المشروعات بتنمية جنوب الصعيد ومهندس من جهاز التعمير مكلف بالإشراف على أعمال الكوبرى.

فاجأة.. انتهاء مهلة الشهر التى منحها الرئيس للشركات المنفذة لأعمال كوبرى مدينة سوهاج المنهار.. تنفيذ 10 خوازيق فقط من 120 خازوقا للكوبرى.. والعاملون: لا نستطيع إنهاءه قبل مايو المقبل

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