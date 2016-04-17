فوائد مذهلة عند تناولك ملعقة من زيت الزيتون على الريق يومياً

يعتبر زيت الزيتون بلونه الذهبي الخاص الذي يميزه مادة غذائية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، فالزيتون من النباتات التي اقسم الله عز وجل بها في قرآنه وهذا دليل رباني على أهميته ، وقد أثبتت الدراسات الحديثة العديد من الفوائد الصحية المذهلة لتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق صباحا وبشكل يومي لما له من فوائد جمة بالنسبة لصحة الانسان.

فوائد تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق يوميا

فمن المعروف أن زيت الزيتون يحتوي على الدهون الاحادية غير المشبعة ، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة مثل مثل فيتامين أ،و د،و ك، كما أنه مضاد لاكسدة جسم الانسان.

واذا جعلنا شرب ملعقة من زيت الزيتون يوميا في الصباح وقبل تناول الوجبات عادة غذائية فإنه يحقق لنا العديد من الفوائد المذهلة والتي نذكر منها

يساعد تناول ملعقة منه على الريق على تحسين عملية الهضم وتليين الأمعاء والتخلص من الامساك الذي قد يعاني منه بعض الناس ويفضل اضافة ملعقة من الليمون اليه.

يساعد على حماية المعدة من الاصابة بالتقرحات والالتهابات ، كما أنه يحمي الجهاز الهضمي من الاصابة بالعديد من الامراض ويساعد على التخلص من المغص والانتفاخ

اثبتت الدراسات الحديثة قدرة زيت الزيتون وخاصة اذا اضيف اليه ملعقة من عصير الليمون على حماية الجسم من انتقال فيروس سي الى خلايا الجسم السليمة

تناول ملعقة منه بالصباح قبل الاكل يكسب الجسم القدرة على مقاومة الجلطات الدماغية

تناوله في الصباح يفقد الانسان احساسسه بالجوع والرغبة في تناول السكريات، لذلك هو أفصل طريقة لانقاص الوزن لمن يتبعون حميات عذائية معينة

يساعد في خفض ضغط الدم ويحمي من الاصابة بأمراض القلب

شبكةعيونالإخبارية

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