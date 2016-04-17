منتجات حيوية نستعملها يوميا تصنع من روث ومخلفات الفيلة والخيول

البعض منا ينظر إلي مخلفات الحيوانات علي أنها شئ مقزز ويتم التخلص منها فورا وفي الحال نظر لرائحتها المقززة والتي لا يفضلها الكثير من الناس ولكن في الدول المتقدمة يوجد إستخدام لكل شئ فحتي روث الحيوانات ومخلفاتها يتم إعادة تدويرها وإستخدامها في صناعات شتي لتخدم البشرية بدلا من التخلص منها وعدم الإستفادة بها

فالعلماء تناولوا موضوع إعادة تدوير روث ومخلفات الحيوانات بالتدقيق والبحث المستميت وقاموا بإجراء العديد والعديد من التجارب العلمية علي مخلفات الحيوانات وعن مدي كيفية إعادة تدويرها وتصنيع منتجات حيوية ومفيدة منها بدون أن تتسبب في أي أضرار صحية للإنسان وبعد الكثير من التجارب تم الوصول إلي طرق مذهلة يتم بها إعادة تدوير مخلفات الحيوانات وتصنيع منتجات حيوية منها لتخدم البشرية بأكملها بدلا من رميها

وسوف نعرض عليكم اليوم قائمة بأهم المنتجات التي يتم تصنيعها من مخلفات وروث الحيوانات وتتمثل تلك القائمة في الآتي-

1– صناعة الأوراق في اليابان

في اليابان يتم تجميع روث ومخلفات الفيلة والخيول ليتم إعادة تدويرها بإستخدام طرق وتقنيات معينة ليتم تحويلها إلي أورق صالحة للكتابة

2-صناعة القهوة في تايلاند

يتم جمع روث ومخلفات الفيلة وإعادة تدويرها بدلا من رميها بإستخدام تقنيات وطرق علمية معينة ليتم صنع أغلي وألذ قهوة في العالم بإستخدام روث الفيلة ويع ذلك النوع من القهوة هو الأغلي علي الإطلاق

3-صناعة القلادات والإكسسوارات

في تايلاند يتم تجميع روث الحيوانات التي تتغذي علي أوراق الشجر والنباتات ليتم إدخال تقنيات علمية عليها وتحويلها إلي قلادات وإكسسوارات غاية في الروعة والجمال والأناقة

شبكةعيونالإخبارية

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