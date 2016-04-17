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التخلص من الام المفاصل بطريقة طبيعية

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التخلص من الام المفاصل بطريقة طبيعية التخلص من الام المفاصل بطريقة طبيعية

الالام المفاصل من اكثر المشاكل التي تؤرق الكثيرون خاصة كبار السن والمصابين بالسمنة والوزن الزائد  ، كما يلاحظ ايضاً ان هناك من هم فى مقتبل العمر ولديهم مشاكل بالمفاصل ،ولعل من افضل الطرق لعدم التعرض لآلام المفاصل خاصة الام الركبة هى التمدد  وايضاً الانظمة الغذائية المتكاملة .

وسنعرض من خلال الاتى احدى الطرق الطبيعية والتي عرضها موقع ديلى هيلث ، وهو مشروب من مكونات طبيعية  يساعد في الحد من الام المفاصل .

 

المكونات

حوالى عشرة جرامات من القرفة  وكوبين من قطع الاناناس وكوب من عصير البرتقال وحوالى اربعون جراما من اللوز المطحون واربعون جراماً من  العسل .واخيراً ربع لتر من الماء.

 

الطريقة

توضع المكونات السابقة فى الخلاط وتضرب جيداً لمدة نصف دقيقة  حتى يتم امتزاجها تماماً ، ويتناول منه كوباً يومياً لمدة اسبوعين وسيلاحظ نتائجه البهرة من المرات الاولى لاستخدامه ، ويراعى عدم تخزينه فى الثلاجة لأكثر من ثلاثة ايام حتى لا يفقد فوائده ، كما يفضل ايضا ان يتناول المشروب طازجاً .

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مدير عام الموقع

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