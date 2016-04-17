تعرف على فوائد أكل الموز قبل النوم مباشرة

تعد فاكهة الموز من أهم الفواكه التي يتجه إليها الكثير من الناس، لأنها تتميز بالشكل الجميل والطعم الرائع الذي لا يقاوم ، كما أن الموز يحتوي علي الكثير من فوائد الموز الطبيعية التي يحتاجها الجسد، لأن الموز يحتوي علي الكثير والكثير من الفيتامينات الغنية التي يحتاجها الإنسان منها الأملاح.

فوائد الموز الغنية للجسم:

الموز يحتوي علي الكثير من الحديد لذلك يعالج فقر الدم.

الموز يعمل علي مكافحة إرتفاع ضغط الدم، لأنه يحتوي علي الكثير من البوتاسيوم.

يساعد علي التركيز بشكل جيد وخاصة للطلاب.

يعالج الإمساك بشكل جيد لإحتوائه علي الكثير من الألياف.

يعالج الحموضة المتواجدة في المعدة الناتجة عن الطعام.

يعالج الغثيان.

يساعد في سحب النيكوتين من الجسد، لذلك ينصح به للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع نهائيا عن التدخين.

يساعد في ضبط درجة حرارة الجسد.

يخفف وينهي نهائيا من السكتات القلبية المفاجئة.





فوائد الموزة إذا تم تناول قبل ميعاد النوم:

يعتبر تناول الموز قبل النوم مباشرة له العديد من الفوائد، يعتبر تناول الموز قبل النوم مباشرة دون حركة يساعد في سرعة النوم، لأن الموز يعمل علي إفراز مادة السيروتونين، هذه المادة تعمل علي النوم بشكل كبير ومريح حتي لو كان هذا الانسان في قمة النشاط والحيوية، إن الموز به فوائد كثيرة منها أنه يساعد جسم الإنسان علي الإسترخاء وذلك يساعد الإنسان علي النوم بشكل جيد.

شبكةعيونالإخبارية

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