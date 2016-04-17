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الطب البديل علاج أمراض الكبد في 12 يوم مع هذه الوصفة الطبيعية

  • الصحة
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الطب البديل علاج أمراض الكبد في 12 يوم مع هذه الوصفة الطبيعية الطب البديل علاج أمراض الكبد في 12 يوم مع هذه الوصفة الطبيعية

إلتهاب الكبد وتضخمه من أكثر الأمراض خطرا وأصعبها شفاء وأيضا فيروس الكبد والذي يأتي عن طريق نقل الدم الملوث أو الجراحات الملوثة .
لكي نستطيع بأمر الله تعالى التغلب على أمراض الكبد بأنواعها فانه لابد من أن نتجنب بعض الأطعمة وعلى الصعيد الآخر لابد وان نكثر من تناول بعض الأطعمة وبعض المشروبات أيضا ومن الأشياء التي لابد الإبتعاد عن تناولها هي التدخين والمأكولات الجاهزة وأيضا المشروبات الكحولية والإبتعاد عن المأكولات التي تحتوي على نسبه كبيرة من البروتينات .
على الصعيد الآخر نستطيع أن نكثر من الفواكه بأكملها وأيضا جميع أنواع الخضراوات والمشروبات المنزلية مثل الكركديه والسحلب والينسون والإكثار من تناول البقوليات والتقليل من التوابل مثل الكركم و الزعتر .
إليكم هذه الوصفات الطبيعية والتي بأمر الله تعالى ستكون سببا في شفاء جميع أمراض الكبد..
أولا_نقوم بإحضار أربع ورقات من نبات الخرشوف ونقوم بوضعها على النار حتى الغليان مره واحده ووضع ملعقة من عسل النحل للتحلية ونتناول هذا الشراب لمدة ١٢ يوم صباحا قبل تناول أي شيء.
ثانيا _نقوم بمزج حبة البركة بمقدار ربع فنجان ومقدار من العسل الأبيض وعصير الليمون ونقوم بتناول كوب منه كل يوم وأيضا الإكثار من أكل الجزر والإكثار من تناول الزبيب الأحمر .

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