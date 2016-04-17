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اليوم.. أوقاف كفر الشيخ تقيم ندوة "سوء الظن وأثره على الفرد والمجتمع"

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اليوم.. أوقاف كفر الشيخ تقيم ندوة "سوء الظن وأثره على الفرد والمجتمع" اليوم.. أوقاف كفر الشيخ تقيم ندوة "سوء الظن وأثره على الفرد والمجتمع"
تنظم مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأحد، ندوة بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق عقب صلاة المغرب بعنوان (سوء الظن وأثره على الفرد والمجتمع) يحاضر فيها الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى مدير الدعوة، ويحضرها لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية فى مقدمتهم اللواء أحمد بسيونى رئيس مركز ومدينة دسوق .

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، إن الندوة ستبدأ عقب صلاة المغرب بتلاوة للقارئ الشيخ قطب الطويل،ثم يعقبها كلمة لمدير الدعوة ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف، ثم ابتهالات دينية للشيخ فوزى عبد الغفار .


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