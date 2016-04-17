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اليوم.. جنازة عسكرية لمجند استشهد فى سيوة بمسقط رأسه بمركز المحلة

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اليوم.. جنازة عسكرية لمجند استشهد فى سيوة بمسقط رأسه بمركز المحلة اليوم.. جنازة عسكرية لمجند استشهد فى سيوة بمسقط رأسه بمركز المحلة
تشيع مديرية أمن الغربية صباح اليوم الأحد جنازة الشهيد مجند محمد عبد الله عمارة والذى استشهد فى سيوة فى جنازة عسكرية بقرية نمرة البصل مركز المحلة، يتقدمها اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية والمستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية وأهالى قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة فور وصول الجثمان.
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