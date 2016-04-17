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إعلام أسيوط ينظم الملتقى العلمى الثالث للتدريب الإعلامى

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إعلام أسيوط ينظم الملتقى العلمى الثالث للتدريب الإعلامى إعلام أسيوط ينظم الملتقى العلمى الثالث للتدريب الإعلامى
ينظم قسم الاعلام بجامعة أسيوط الملتقى العلمى الثالث تحت عنوان التدريب الإعلامى فى كليات وأقسام الأعلام فى صعيد واحتياجات سوق العمل وذلك يومى 26و27 أبريل الجارى تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور يوسف جاد الرب عميد الكلية.

وقالت أميمة محمد عمران رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، فى تصريحات صحفية، إن الملتقى يشارك فيه كليات الإعلام بجامعات بنى سويف وجنوب الوادى وأقسام الإعلام بجامعات أسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان، كما يضم الملتقى قيادات إعلامية ونخبة أكاديمية وإعلامية لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بالتدريب الإعلامى فى مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلام الجديد واحتياجات سوق العمل من تلك المجالات، وذلك من خلال موائد مستديرة تضم إعلاميين وأكاديميين وممارسين بالإضافة إلى خريجين وطلاب من أقسام وكليات الاعلام بصعيد مصر، كما يقام على هامشه مهرجان لمشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بالجامعة.
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مصر 365

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